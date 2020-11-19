В Башкирии две бойцовские собаки загрызли до смерти своего хозяина

Накануне в Октябрьском произошла трагедия - две бойцовские собаки загрызли до смерти своего хозяина. Соседи услышали жуткие крики и вызвали полицию. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Прибывшие на место трагедии полицейские обнаружили истекающего кровью 24-летнего парня. С ним в квартире находились две агрессивные собаки - питбультерьер и стаффордширский терьер. Чтобы устранить угрозу, оперативники применили табельное оружие.

К сожалению, парень скончался на больничной койке. Почему псы накинулись на несчастного - остается загадкой. Вскоре выяснилось, что питбультерьера в квартире на какое-то время оставила подруга погибшего.