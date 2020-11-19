В Уфе задержали таксиста-извращенца, совратившего ребенка в спортивном центре

Накануне в башкирской столице произошел вопиющий случай - неизвестный совратил школьницу прямо в коридоре спортивного центра. Стражи порядка уже задержали подозреваемого.
Чудовищное преступление произошло в понедельник, 16 ноября. Мама девочки обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Об этом сообщает издание КП-Уфа.
Подозреваемым оказался 29-летний водитель одного из популярных сервисов такси. Отпираться он не стал. В отношении него оперативники возбудили уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливаются.