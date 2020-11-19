В Башкирии в лобовом ДТП пострадали четыре человека

Вчера вечером, 18 ноября, в Белорецком районе Башкирии произошло серьезное ДТП - лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Hummer H2. Об это сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 149 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Отечественной "семеркой" управлял 52-летний местный житель, а за рулем элитного внедорожника находился 39-летний житель Межгорья.

В результате аварии водитель "семерки" и три его пассажирки получили различные травмы. Их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.