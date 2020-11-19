В Уфе появится кольцевая железная дорога

Из Демы в Шакшу можно будет добраться без пробок. Уфу и аэропорт свяжет кольцевая железная дорога протяженностью более 3,5 км.
Строительство запланировано на ближайшие четыре года. Об этом сообщили в Госкомтрансе Башкирии. Проектные работы предполагают возведение двух путепроводов и трех мостов. Стоимость проекта оценивается в 6 млрд рублей. Железная дорога станет частью проекта «Городская электричка», включающего в себя 23 станции. Накануне строительство кольцевой железной дороги обсудил Радий Хабиров в Москве с руководителем РЖД Олегом Белозеровым. Он отметил, что модернизация ж/д путей на южном обходе Уфы позволит вынести за пределы города транзитные поезда, которые зачастую становятся помехой для автотранспорта и жителей.
Напомним, что и работа по реконструкции железнодорожного вокзала продолжается, в предстоящем году завершится ремонт платформ, строители удлинят пешеходный тоннель и благоустроят территорию вокзала.