В Уфе появится кольцевая железная дорога

Строительство запланировано на ближайшие четыре года. Об этом сообщили в Госкомтрансе Башкирии. Проектные работы предполагают возведение двух путепроводов и трех мостов. Стоимость проекта оценивается в 6 млрд рублей. Железная дорога станет частью проекта «Городская электричка», включающего в себя 23 станции. Накануне строительство кольцевой железной дороги обсудил Радий Хабиров в Москве с руководителем РЖД Олегом Белозеровым. Он отметил, что модернизация ж/д путей на южном обходе Уфы позволит вынести за пределы города транзитные поезда, которые зачастую становятся помехой для автотранспорта и жителей.