«Не осознает своей вины»: в Башкирии судят водителя, обвиняемого в смертельном ДТП

Был лишенный прав, осужденный за наркоту, он до сих пор на свободе. Я думаю, если его выпустят, то он опять сядет за руль и еще кого-нибудь убьет. Он не осознает своей вины. Я была на очной ставке, он очень наглый и дерзкий.

Альбина Николаева, потерпевшая