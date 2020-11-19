«Не осознает своей вины»: в Башкирии судят водителя, обвиняемого в смертельном ДТП

Потерять на глазах близкого человека. В Туймазинском межрайонном суде допросили потерпевших по уголовному делу Балакирева. Того самого, который в июне этого года совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.
На тот момент нарушитель уже был лишен водительских прав и вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. На огромной скорости он протаранил попутно ехавший легковой автомобиль, сначала обогнав машину Альбины Николаевой. Она стала свидетелем смерти своего мужа и двоюродного брата. Они ехали как раз в той машине, которая от столкновения ушла в кювет. За совершенное преступление подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы.