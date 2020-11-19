В Уфе мужчина сорвался с моста на реке Белой

19 сентября в Уфе произошёл несчастный случай. Электрогазосварщик, который работал на мосту через реку Белую , сорвался с высоты. Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая.

Известно, что бригада рабочих выполняла монтаж металлического укрытия, который был необходим для проведения сварочных работ. Конструкция имела два входа-выхода. Один из них находился на границе перепада по высоте более 1,8 метра. Оттуда рабочий и упал, пролетев пять метров вниз.