В Уфе мужчина сорвался с моста на реке Белой

19 сентября в Уфе произошёл несчастный случай. Электрогазосварщик, который работал на мосту через реку Белую, сорвался с высоты. Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая.
Известно, что бригада рабочих выполняла монтаж металлического укрытия, который был необходим для проведения сварочных работ. Конструкция имела два входа-выхода. Один из них находился на границе перепада по высоте более 1,8 метра. Оттуда рабочий и упал, пролетев пять метров вниз.
Мужчина получил тяжёлую травму головы и был госпитализирован. Ведомство выяснило, что к несчастному случая привели недостатки в организации рабочих мест. Например, на двери конструкции не было блокировки.
В отношении виновных лиц были возбуждены административные производства.
Фото: Амур Лукманов; 2gis.ru