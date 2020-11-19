Пиксельная ёлка в Уфе не будет самой дорогой в стране

В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, Администрацией города не будет оплачена сумма, которая указывалась изначально. По итогам аукциона данная пиксельная елка подешевеет и окажется не самой дорогой покупкой, как прогнозируют некоторые СМИ. Победитель определится после проведения всех процедур, прописанных в федеральном законе №44.

и.о. главы администрации Уфы Радмил Муслимов