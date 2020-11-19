Пиксельная ёлка в Уфе не будет самой дорогой в стране

Недавно ряд уфимский новостных изданий сообщал о том, что в Уфе будет установлена самая дорога пиксельная ёлка. Администрация столицы опровергла данную информацию, отметив, что из-за коронавируса цена на ёлочку сильно изменилась.

Та сумма, которую мэрия планировала выделить на установку ёлки, была сформирована ещё до пандемии коронавирусной инфекции. Сумма устанавливалась исходя их всех коммерческий предложений на новогодние атрибуты подобного типа.

В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, Администрацией города не будет оплачена сумма, которая указывалась изначально. По итогам аукциона данная пиксельная елка подешевеет и окажется не самой дорогой покупкой, как прогнозируют некоторые СМИ. Победитель определится после проведения всех процедур, прописанных в федеральном законе №44.

и.о. главы администрации Уфы Радмил Муслимов

По результатам торгов ёлочка значительно потеряла в цене. Стоимость новогоднего дерева уменьшилась на 6,7 млн рублей и достигла 12 млн. Эта цена не делает уфимскую ёлочку самой дорогой в России.