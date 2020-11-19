Пиксельная ёлка в Уфе не будет самой дорогой в стране

Недавно ряд уфимский новостных изданий сообщал о том, что в Уфе будет установлена самая дорога пиксельная ёлка. Администрация столицы опровергла данную информацию, отметив, что из-за коронавируса цена на ёлочку сильно изменилась.
Та сумма, которую мэрия планировала выделить на установку ёлки, была сформирована ещё до пандемии коронавирусной инфекции. Сумма устанавливалась исходя их всех коммерческий предложений на новогодние атрибуты подобного типа.
По результатам торгов ёлочка значительно потеряла в цене. Стоимость новогоднего дерева уменьшилась на 6,7 млн рублей и достигла 12 млн. Эта цена не делает уфимскую ёлочку самой дорогой в России.