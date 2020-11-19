Власти Башкирии нашли инвестора для развития электротранспорта в Уфе

Правительство Башкортостана и АО «Синара – транспортные машины» подписали соглашение. Оно позволит улучшить транспортную логистику и безопасность. Документ подписали в Москве в рамках выставки «Транспортная неделя».

Стороны договорились о совместной работе по вопросам развития общественного транспорта в целом и, в том числе, электротранспорта в Уфе. Сотрудничество также предполагает возможность использования в этой сфере механизмов лизинга, концессии и государственно-частного партнерства. Контракт рассчитан на пять лет.

По словам премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, заметные улучшения произойдут к 450-летию Уфы.

К 2024 году мы хотим существенно обновить транспортный автопарк, а также сделать лучше инфраструктуру, особенно в Уфе. Для этого были проведены переговоры, которые направлены на то, чтобы в Уфе появилась железная дорога в обход города, чтобы те грузовые составы, которые частично попадают в город, вынести за город. А существующую транспортную систему использовать для общественных перевозок.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан