Власти Башкирии нашли инвестора для развития электротранспорта в Уфе

К 2024 году мы хотим существенно обновить транспортный автопарк, а также сделать лучше инфраструктуру, особенно в Уфе. Для этого были проведены переговоры, которые направлены на то, чтобы в Уфе появилась железная дорога в обход города, чтобы те грузовые составы, которые частично попадают в город, вынести за город. А существующую транспортную систему использовать для общественных перевозок.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан