В Башкирии спасли женщину, которая застряла на льдине

Спасатели Белорецка пришли на помощь женщине, которая застряла на льдине посреди реки Белой. Очевидцы заметили плавающую на реке женщину и позвонили Аварийно-спасательной службе Госкомитета РБ по ЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Выяснилось, что горожанка вышла на тонкий лёд на реке и провалилась. Ей удалось выбраться на небольшой островок, но уже оттуда на берег вылезти несчастная не смогла.

К счастью, спасатели быстро прибыли на помощь. Благодаря спасательной доске женщину удалось извлечь из воды, перевезти её на берег и доставить медикам.