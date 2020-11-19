В Башкирии от коронавируса ежедневно обрабатывают 16 тысяч подъездов

16 тысяч подъездов в день. Столько мест общественного пользования в многоквартирных домах обрабатывают в республике. Дезинфекции подвергаются лестничные площадки, ручки дверей, поручни, лифты и почтовые ящики. Все это необходимо, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Рюкзак заправлен, а на очереди следующий подъезд. Обработку уборщица Кристина Сарачинская начинает с верхнего этажа. Ее задача – распылять дезинфицирующий раствор. Следом идет напарница и уже растирает средство по всей поверхности перил. В день их бригада проходит в среднем по 20 подъездов.

В костюме очень сложно работать. Тем более в маске, в ней тяжело, потеют очки неудобно ходить. Кто-то хамит, кто-то не хамит, кто-то ругается – не хочет, чтобы обрабатывались подъезды. Везде по-разному бывает. Кристина Сарачинская, уборщица

Несмотря на это, уборщицы стараются сделать все честно. Протирают почтовые ящики, обрабатывают кабины лифта и входные двери – все, до чего люди дотрагиваются руками. По крайней мере, в этом доме за их труд жильцы благодарны.

Сейчас все понимают, потому что практически у всех есть знакомые, которые переболели или болеют этой заразой. Поэтому я считаю, что обработка очень важна. Николай Ермошкин, председатель совета дома №127/1 по ул. Богдана Хмельницкого

Мы ежедневно 700-800 подъездов убираем. Средства у нас «Авирбак», также хлорсодержащие вещества. Мы обеспечены до Нового года, средства выделила Башфармация. Елена Саблукова, начальник отдела технической эксплуатации жилья управляющей компании

Графики обработки размещают на сайтах управляющих компании и районных администраций. Кроме того, за свою работу дезинфекторы отчитываются перед жителями. Например, в Сибае они берут подписи хозяев квартир. Жильцы отмечают, что после обработки химического запаха в подъезде не остается.

По данным регионального МинЖКХ, ежедневно в республике дезинфицируются более 16 тысяч подъездов. С мая этого года проведено три этапа выдачи средств индивидуальной защиты и спецсредств муниципалитетам. Сейчас формируются дополнительные заявки.

В ограниченном пространстве подъездов и лифтов эпидемиологические риски возрастают. Поэтому очень важно эти места обрабатывать. Условия для этого созданы. Все необходимые средства имеются. Теперь дело за управляющими организациями, которые просто обязаны своей работой минимизировать эти риски, другого выхода у нас нет. Борис Беляев, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр жилищно-коммунального хозяйства