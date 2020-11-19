В Башкирии от коронавируса ежедневно обрабатывают 16 тысяч подъездов

16 тысяч подъездов в день. Столько мест общественного пользования в многоквартирных домах обрабатывают в республике. Дезинфекции подвергаются лестничные площадки, ручки дверей, поручни, лифты и почтовые ящики. Все это необходимо, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Рюкзак заправлен, а на очереди следующий подъезд. Обработку уборщица Кристина Сарачинская начинает с верхнего этажа. Ее задача – распылять дезинфицирующий раствор. Следом идет напарница и уже растирает средство по всей поверхности перил. В день их бригада проходит в среднем по 20 подъездов.
Несмотря на это, уборщицы стараются сделать все честно. Протирают почтовые ящики, обрабатывают кабины лифта и входные двери – все, до чего люди дотрагиваются руками. По крайней мере, в этом доме за их труд жильцы благодарны.
Графики обработки размещают на сайтах управляющих компании и районных администраций. Кроме того, за свою работу дезинфекторы отчитываются перед жителями. Например, в Сибае они берут подписи хозяев квартир. Жильцы отмечают, что после обработки химического запаха в подъезде не остается.
По данным регионального МинЖКХ, ежедневно в республике дезинфицируются более 16 тысяч подъездов. С мая этого года проведено три этапа выдачи средств индивидуальной защиты и спецсредств муниципалитетам. Сейчас формируются дополнительные заявки.
Согласно регламенту, дезинфекция подъездов должна осуществляться не реже двух раз в неделю. И работу ответственных за это организаций МинЖКХ совместно с Госкомитетом по жилищному и строительному надзору постоянно отслеживает.