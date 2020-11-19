В Башкирии в заброшенном доме найдены останки мужчины

Сегодня, 19 ноября, в 5 км от села Чекмагуш Чекмагушевского района произошёл пожар. Огнём охватило бесхозный садовый домик. На место происшествия в срочном порядке прибыли службы спасения.

Тушением пожара занимались 5 человек личного состава и 2 спецмашины. Несмотря на то, что возгорание удалось быстро ликвидировать, на пепелище были найдены фрагменты тела.

Как выяснилось, погибший был мужчиной. Его личность предстоит установить. Дознавателю МЧС РФ предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.