В кинопрокат вышел мюзикл «Эпипэ» с участием Элвина Грея

Первый татарский мюзикл «Эпипэ» вышел в российский кинопрокат. Съемки прошли при участии заслуженного артиста Башкортостана Радика Юльякшина. Также в проекте приняли участие Фирдус Тямаев и Алсу Абульханова. Режиссер – Ильшат Рахимбай.

Мюзикл повествует о женском музыкальном ансамбле, гастролирующем по республике. Мюзикл уже назвали новым жанром для кино Татарстана. Премьеру можно посмотреть в кинотеатрах нескольких регионах, в частности, Татарстана, Башкортостана, Симферополя, а также Кировской и Нижегородской областей.