В России количество заболевших коронавирусом превысило 2 млн человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по зараженным в России. За всё время пандемии в стране было выявлено 2 015 608 зараженных COVID-19.

За сутки было зарегистрировано ещё 23 610 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Одновременно при это болеют 454 102 человека. Этот показатель за сутки уменьшился на 2426.