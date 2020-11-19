В России количество заболевших коронавирусом превысило 2 млн человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по зараженным в России. За всё время пандемии в стране было выявлено 2 015 608 зараженных COVID-19.
За сутки было зарегистрировано ещё 23 610 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Одновременно при это болеют 454 102 человека. Этот показатель за сутки уменьшился на 2426.
С выздоровлением было выписано 25 573 пациента (за всё время – 1 526 656). Смертью закончилось ещё 463 случая заболевания, что стало самым большим суточным показателем за время пандемии. Общее количество смертей достигло 34 850.