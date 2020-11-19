В Башкирии из горящего дома спасли 25 человек

17 ноября в городе Октябрьский произошёл серьёзный пожар. Огнём охватило многоквартирный дом по проспекту Ленина. Подробности произошедшего сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

Из окна на девятом этаже валил густой дым. Очевидцы сразу поспешили вызвать экстренные службы. Из зоны воздействия опасных факторов были эвакуированы 35 человек, из которых 7 детей.

25 человек было спасено из огня. К счастью, в страшном пожаре никто не пострадал. Однако огонь повредил имущество квартиры. Причину возгорания предстоит установить.