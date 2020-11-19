Радий Хабиров рассказал о перспективах туризма в Башкирии

В задачах также — создание туристско-рекреационных кластеров «Сердце Башкирии», который стал победителем всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив, и «Могучий Иремель». Говорили и о федеральной поддержке всесезонного семейного курорта федерального значения «Мраткино». По своему масштабу, качеству проработки этот объект может стать одним из четырех крупнейших горнолыжных комплексов России, а по протяженности трасс – вторым в стране. Также этим летом все мы видели, каким спросом могут пользоваться наши природные достопримечательности. В период пандемии людям пришлось отказаться от зарубежных поездок. Поток в республике заметно возрос за счет самостоятельного туризма и составил более 2 млн человек за летний сезон, что превышает аналогичный период 2019 года в 3 раза. К 2024 году планируем увеличить этот показатель до 3,5 млн человек. Сейчас важно не останавливаться на достигнутом, а работать, чтобы Башкортостан стал одним из самых привлекательных регионов для туристов.

Радий Хабиров