Радий Хабиров рассказал о перспективах туризма в Башкирии

Глава Башкирии на рабочей встрече с Зариной Догузовой, руководителем Федерального агентства по туризму, обсудил итоги работы туристической отрасли республики. Радий Хабиров отметил, что самое главное в развитии данного направления.
Развитие туризма в Башкирии оценивается представителями Ростуризма высоко. Так, геопарк «Янган-Тау» стал первым в России на постсоветском пространстве, который вошёл в список глобальных геопарков ЮНЕСКО. На данный момент идёт работа над включением в этот же список и геопарка «Торатау».
Фото: Радий Хабиров.