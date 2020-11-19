В Башкирии открылся Центр управления республикой

Скоро мы запустим работу Центра управления республикой. Пока он базируется на нескольких площадках. После Нового года все службы ЦУРа будут в одном здании. Здесь, кроме обращений жителей, есть очень важная функция по улучшению работы госучреждений. Например, в Стерлитамаке компьютерный томограф вышел из строя или работает с 9:00 до 16:00. Этой информацией должны быстро распорядиться те, кто имеет право принимать чёткие решения. Задача – скоординировать действия, чтобы на жителях технические сбои никаким образом не отразились. При этом необходимо чётко понимать и то, каким образом решится вопрос с тяжёлой медицинской техникой. ЦУР позволит нам понимать обстановку и по другим вопросам. Например, по уборке улиц, общественной безопасности и т.д. Это большая работа. Очень важно, чтобы по всем выявленным моментам мы регулярно получали аналитические выводы по улучшению работы органов власти.

Радий Хабиров, руководитель региона