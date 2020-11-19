В Башкирии открылся Центр управления республикой

Центр управления республикой (ЦУР) открылся сегодня, 19 ноября, в Уфе. В ЦУР будут стекаться все проблемы, которые волнуют жителей Башкирии, а сотрудники центра помогут их оперативно решить. Пока он расположен в разных зданиях, но в ближайшее время, по словам главы Башкирии Радия Хабирова, базироваться от будет в одном помещении.
Башкортостан стал одним из пилотных регионов, в которых реализуется положительный опыт Московской области по оперативной работе с обращениями жителей и их аналитикой.
Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина подобные центры управления должны появиться в российских регионах до 1 декабря 2020 года. Решение о создании ЦУРа в Башкортостане приняли 1 ноября 2019 года, соответствующий указ подписал Глава республики Радий Хабиров.
Центр управления республикой – единая цифровая платформа, на которой будут представлены все сферы жизнедеятельности региона. Его основой станут информационные системы, которые разрабатывает Министерство цифрового развития государственного управления РБ. Часть систем уже внедрили, они активно используются. Это система аналитики вывоза твёрдых коммунальных отходов («ТКО Башкортостан»), система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры («СКПДИ РБ») и другие.
Основной принцип работы новой структуры – быть вместе с людьми, знать о проблемах и оперативно их решать. ЦУР объединит представителей республиканских министерств, ведомств, муниципалитетов, подразделений Администрации Главы и департаментов Правительства региона. В свою очередь, это позволит координировать работу органов исполнительной власти и местного самоуправления, перейти от точечного решения отдельных проблем к комплексному подходу, обеспечить принятие необходимых управленческих решений.
Центр управления республикой состоит из трёх блоков – социальных коммуникаций, информационного и экономической аналитики.
Блок социальных коммуникаций обеспечивает работу с обращениями жителей республики, получение обратной связи, выявление проблемных точек и их устранение. Его фундамент – система «Инцидент менеджмент», которая работает в Башкортостане с октября 2018 года. Роботизированный механизм сбора и аналитики обращений, поступающих из социальных сетей, хорошо зарекомендовал себя в оперативном решении вопросов в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, образования, экологии, строительства и других. По состоянию на середину ноября 2020 года через систему «Инцидент менеджмент» отработали 127 тысяч обращений жителей.
Ещё одна составляющая блока – внедрённая в 2020 году Платформа обратной связи (ПОС). С её помощью жители республики могут обратиться за решением своих вопросов через сайты органов исполнительной власти и местного самоуправления. В ближайшее время блок социальных коммуникаций в ЦУРе также дополнит аналитика итогов личных приёмов жителей и рабочих поездок Радия Хабирова и членов Правительства РБ в районы и города региона. Это обеспечит руководство республики полной информацией о том, что происходит в Башкортостане.
Все обращения, поступающие от жителей, будут автоматически отражаться на «тепловой карте» региона. Это позволит рассматривать проблемы в разных сферах и на отдельных территориях в общем контексте, систематизировать и анализировать их.
Главное отличие Центра управления республикой от аналогичных структур в других субъектах Российской Федерации – наличие блока экономической аналитики. Среди его задач – анализ экономической целесообразности при решении той или иной проблемы, заявленной жителями, и возможности корректировки бюджета в случае необходимости, а также привлечение ресурсов в регион и повышение его инвестиционной привлекательности.
Третий блок, информационный, отвечает за информирование жителей о работе органов власти и муниципалитетов, а также вовлечённость людей в принятие решений по вопросам развития Башкортостана.
На первом этапе Центр управления республикой будет функционировать на базе Управления Главы региона по социальным коммуникациям. Кабинеты специально оборудовали под поставленные задачи. В дальнейшем ЦУР переедет в отдельное здание, которое построят недалеко от Дома Республики. Проект уже на стадии реализации.
По словам Руководителя Администрации Главы республики Александра Сидякина, появление такого центра управления в его современном виде – большой шаг вперёд.
Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров называет ЦУР своеобразным проектным офисом, который позволит в одном месте сконцентрировать все механизмы для решения возникающих проблем.
По данным первого вице-премьера – министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, через Платформу обратной связи поступило более 1,7 тысячи обращений граждан.
Справка:
Все три блока Центра управления республикой – экономической аналитики, социальных коммуникаций, информационный – реализуют главный принцип работы комплексной системы: «Знаем – Решаем – Предотвращаем – Информируем».
В ЦУР интегрированы информационные системы «Инцидент менеджмент», «Платформа обратной связи», «ТКО Башкортостан», «Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры», «Агропромышленный комплекс».
В работе находятся следующие информационные системы: мониторинг сферы благоустройства и ЖКХ, портал для бизнеса и инвесторов, стройка, здравоохранение, региональный электронный бюджет и другие.