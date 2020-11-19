В Башкирии продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

На территории республики в связи с угрозой распространения COVID-19 продолжается проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Работа проводится ежедневно по всему региону. За прошедшую неделю всего проверено свыше почти 9000 объектов, составлено более 1400 протоколов о нарушении масочного режима.

За прошедшую неделю всего проверено свыше 8700 объектов массового пребывания людей, составлено более 1400 протоколов о нарушении масочного режима. Представители Роспотребнадзора в Салавате проводят рейды по магазинам розничной торговли и продуктов питания. Проверяется наличие всех необходимых журналов учета, разметки для социальной дистанции, наличие антисептиков и мыла.

Проверка в Ишимбае охватывает все учреждения, в том числе торговые точки, общественный транспорт и кинотеатры. Рейды проводятся ежедневно, в том числе в вечернее и ночное время. На сегодня проверено уже более 200 организаций. Во время рейдов зафиксировали всего одно правонарушение в общественном транспорте.