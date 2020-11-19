В Уфе у таксиста отобрали машину из-за неоплаченного кредита

Таксист из Уфы подал в суд на судебных приставов, которые забрали его автомобиль на штрафстоянку из-за неоплаченного кредита. Олег Свиязов утверждает, что незаконно. Между тем в службе судебных приставов заявили о 21 исполнительном производстве в отношении мужчины на общую сумму почти в 1,5 миллиона рублей. В Верховном суде Башкортостана прошло слушание.

Год назад уфимец Олег Свиязов лишился автомобиля, на котором работал в такси. Из-за плохого самочувствия не смог работать, выплатить кредит. Машину забрали на штрафстоянку судебные приставы по заявлению банка. С этим мужчина не согласен и обратился в Верховный суд Башкортостана, чтобы восстановить, как он считает, нарушенные права.

Первая инстанция – Калининский районный суд Уфы – отказал Олегу Свиязову. Когда шло рассмотрение в Верховном суде республики, истец настаивал на том, что обладает исполнительским иммунитетом. То есть автомобиль для него является единственным источником заработка и истребован быть не может.

Однако принцип исполнительного иммунитета здесь применен быть не может. Как объяснил представитель службы судебных приставов, машина находилась в залоге у банка и потому ее изъяли. Кроме того, он представил данные о наличии 21 исполнительного производства на сумму почти полтора миллиона рублей к Олегу Свиязову. Судьи рассмотрели доводы обеих сторон и приняли решение отказать истцу. Олег Свиязов может подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.