Башкирия в 2020 году в рамках нацпроекта расширила географию несырьевого экспорта

Еще в десять зарубежных стран Башкирии начала экспортировать товары несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Такие данные сообщили в Минэкономразвития РБ. Теперь башкирские товары поступают в страны Африки и Южной Америки.
Расширение географии поставок таких товаров стало возможным благодаря реализации в республике национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Среди новых стран, куда Башкортостан продает товары несырьевого характера - это Гондурас, Уругвай, Гватемала, Эквадор, Мьянма, Шри-Ланка, Сирия, Иордания, Марокко и Венесуэла.
«Нам важно, чтобы Республика Башкортостан была представлена на международной арене не только нефтью и рудами, но и другими высококачественными товарам, которые производятся на территории республики. Например, в этом году у нас увеличилась сумма экспорта подсолнечного масла почти на $25 млн и составила $41,5 млн. К тому же несмотря на пандемию, Башкортостану удается выходить на новые рынки сбыта», – рассказал Первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.
Отрадно и то, что помимо увеличения числа стран-партнеров Башкортостан в этом году начал поставлять за границу и новые виды товаров несырьевого неэнергетического экспорта. Среди них - лиственная клееная фанера из специфических пород, объем эскорта которой составил $4,671 млн, также налажен экспорт кумола ($2,737 млн), бутилена и его изомеров ($1,143 млн), рапса с низким содержанием эруковой кислоты ($495 тыс.), промышленных неэлектрических печей ($380 тысяч).
Председатель Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева сообщила, что за январь-сентябрь 2020 года объем ННЭ составил почти 60%, а это $1,272 млрд. «Такие результаты стали возможны благодаря мерам поддержки, которые мы оказываем нашим экспортерам, -пояснила Болычева. - Но хочу отметить, что год мы всё же закончим с более скромными показателями по внешнеторговому обороту – пандемия больно ударила по международным отношениям абсолютно всех стран».
По данным Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности, всего объем экспорта Башкортостана за 9 месяцев 2020 года составил $2,172 млрд. Основными странами-партнерами, куда Башкортостан поставляет свои товары, являются Китай ($421,1 млн), Латвия ($257,6 млн), Казахстан ($207,2 млн), Мальта ($140,8 млн) и Нидерланды ($136,2 млн).