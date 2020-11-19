Башкирия в 2020 году в рамках нацпроекта расширила географию несырьевого экспорта

«Нам важно, чтобы Республика Башкортостан была представлена на международной арене не только нефтью и рудами, но и другими высококачественными товарам, которые производятся на территории республики. Например, в этом году у нас увеличилась сумма экспорта подсолнечного масла почти на $25 млн и составила $41,5 млн. К тому же несмотря на пандемию, Башкортостану удается выходить на новые рынки сбыта», – рассказал Первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.