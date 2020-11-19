В Башкирии нашли труп 87-летней бабушки

Трагедией завершились поиски 87-летней Натальи Скобелкиной, пропавшей в Бирском районе Башкирии. Пожилую жительницу села Калинники искали почти полгода. 28 мая пенсионерка ушла из дома, однако обратно так и не вернулась.
Поисками бабушки занимались местные добровольцы поисково-спасательного отряда. Они распространили ориентировку в СМИ и соцсетях.
Сегодня, 19 ноября, волонтеры сообщили печальную новость. К сожалению, пенсионерка была найдена мертвой. Обстоятельства ее гибели предстоит выяснять правоохранителям.