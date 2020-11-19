Радий Хабиров встретился с заместителем Председателя Правительства РФ
Сегодня, 19 ноября, в Москве встретились Глава Башкирии Радий Хабиров и зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. В ходе рабочей встречи обсуждались планы по развитию дорожной инфраструктуры Башкортостана до 2024 года. Не осталось без внимания и формирование трёхлетнего плана по строительству в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Радий Хабиров выразил благодарность Минстрою РФ внедрение доступных процентных ставок по федеральной программе «Ипотека», а также за помощь в решении проблем обманутых дольщиков.
Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял положительное решение по 46 проблемным домам в Башкортостане. Мы подали заявку ещё на 14 домов. По вводу жилья республика завершает 2020 год лучше, чем предыдущий. Ожидаем от строителей 2,4 млн кв. м. Мы в состоянии выполнить все задачи, которые поставлены по национальному проекту «Жильё и городская среда» до 2030 года. Сейчас ждём одобрения изменений в программу «Стимул», которая позволит нам начать промышленное строительство жилья в уфимском Забелье. По сути, мы формируем вторую Уфу с перспективой на 13 млн кв. м. Эта территория обеспечена теплом, газом, электричеством. Осталось решить вопрос с водоснабжением.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Башкирия исторически всегда строила много и хорошо. У вас мощный строительный комплекс и относительно неплохой платежеспособный спрос со стороны населения. Республика в итоге даст очень хороший результат. К 2030 году ежегодный объём сданного жилья должен стремиться к уровню строительства один квадратный метр на одного жителя региона.
Марат Хуснуллин, зампредседателя Правительства РФ
На совещании представители Минстроя РФ высоко оценили республиканскую программу по субсидированию ипотеки.
Также на встрече обсуждалось развитие транспортного комплекса и инфраструктуры Уфы с учётом празднования 450-летия столицы, предстоящего в 2024 году. По данному проекту будет принят совместный план мероприятий.
В текущем году в Башкирии по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся работы по утвержденному графику. Кроме того, регион уже формирует новые контракты на следующие годы.
В случае успешной контрактации в этом году средства на 2021 год из федерального бюджета на национальный проект «БКАД» начнут поступать уже в январе, чтобы дорожники не простаивали без ресурсов.