Радий Хабиров встретился с заместителем Председателя Правительства РФ

Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял положительное решение по 46 проблемным домам в Башкортостане. Мы подали заявку ещё на 14 домов. По вводу жилья республика завершает 2020 год лучше, чем предыдущий. Ожидаем от строителей 2,4 млн кв. м. Мы в состоянии выполнить все задачи, которые поставлены по национальному проекту «Жильё и городская среда» до 2030 года. Сейчас ждём одобрения изменений в программу «Стимул», которая позволит нам начать промышленное строительство жилья в уфимском Забелье. По сути, мы формируем вторую Уфу с перспективой на 13 млн кв. м. Эта территория обеспечена теплом, газом, электричеством. Осталось решить вопрос с водоснабжением.

Радий Хабиров, Глава Башкирии