В Башкирии экс-заведующий отделением больницы попался на взяточничестве

В апреле 2020 года заведующий отделением предложил представителю организации, занимающейся торговлей медицинскими изделиями, за незаконное денежное вознаграждение, в размере 1,25 млн рублей, обеспечить прием больницей партии медицинских изделий для нейрохирургической помощи, достоверно зная, что она не соответствует техническому заданию по договору поставки на общую сумму более 2,1 млн рублей.

пресс-служба Следкома Башкирии