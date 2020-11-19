В Башкирии экс-заведующий отделением больницы попался на взяточничестве

В Салавате 40-летнего экс-заведующего хирургическим отделением обвиняют во взяточничестве. Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Представитель компании обратился в правоохранительные органы. При передаче оговоренной суммы экс-заведующего отделением задержали сотрудники ОБЭП.
Свою вину обвиняемый так и не признал. Правоохранители наложили на его имущество арест. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.