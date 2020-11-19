В Башкирии экс-заведующий отделением больницы попался на взяточничестве

В Салавате 40-летнего экс-заведующего хирургическим отделением обвиняют во взяточничестве. Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

В апреле 2020 года заведующий отделением предложил представителю организации, занимающейся торговлей медицинскими изделиями, за незаконное денежное вознаграждение, в размере 1,25 млн рублей, обеспечить прием больницей партии медицинских изделий для нейрохирургической помощи, достоверно зная, что она не соответствует техническому заданию по договору поставки на общую сумму более 2,1 млн рублей.

пресс-служба Следкома Башкирии

Представитель компании обратился в правоохранительные органы. При передаче оговоренной суммы экс-заведующего отделением задержали сотрудники ОБЭП.

Свою вину обвиняемый так и не признал. Правоохранители наложили на его имущество арест. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.