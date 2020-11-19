В Башкирии женщина организовала в квартире наркопритон

В Белорецке стражи порядка задержали 44-летнюю женщину, которая организовала в своей квартире наркопритон. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

В ходе осмотра квартиры оперативники обнаружили и изъяли две бутыли с неизвестной жидкостью. Вскоре выяснилось, что данное вещество является экстрактом маковой соломы. Хозяйка жилища пояснила, что жидкость - это растворитель, который остался после изготовления ею наркотического средства.