Угрожал забить бутылкой водки: в одном из сел Башкирии мужчина напал на магазин

Вечером в торговую точку пришел подвыпивший житель Янаульского района и стал требовать у продавщицы алкоголь в долг. Девушка отказала незнакомцу в его просьбе, тогда разъяренный мужчина схватил одной рукой сельчанку, в другую взял бутылку водки с прилавка и стал ей угрожать. Налетчик потребовал от жертвы сидеть тихо, пока он будет забирать то, что ему необходимо - это были деньги и алкоголь. В процессе мужчина увлекся вытаскиванием денег из кассового аппарата и не обращал внимания на продавца, которая выждала момент и смогла убежать. Еще больше разозленный этим фактом, налетчик стал крушить помещение магазина.

пресс-служба МВД по Башкирии