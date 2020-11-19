В Башкирии создадут новые туристко-рекреационные кластеры

Стороны обсуждали республиканский туризм и его будущее. Говорили в частности о том, как развивать геопарки «Янган-Тау» и «Торатау», а также о создании туристско-рекреационных кластеров «Сердце Башкирии» и «Могучий Иремель». В первый кластер войдет уже упомянутый геопарк «Торатау», а также подводная пещера Сакаска, Нугушское водохранилище и другие природные объекты, находящиеся на территории 5 районов Башкирии.