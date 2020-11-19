В Башкирии создадут новые туристко-рекреационные кластеры

Об этом сегодня сообщила руководитель ростуризма Зарина Догузова на встрече с Радием Хабировым.
Стороны обсуждали республиканский туризм и его будущее. Говорили в частности о том, как развивать геопарки «Янган-Тау» и «Торатау», а также о создании туристско-рекреационных кластеров «Сердце Башкирии» и «Могучий Иремель». В первый кластер войдет уже упомянутый геопарк «Торатау», а также подводная пещера Сакаска, Нугушское водохранилище и другие природные объекты, находящиеся на территории 5 районов Башкирии.
А вот «Могучий Иремель» будет располагаться в Белорецком и Учалинском районах, он объединит природный парк «Иремель» и заказник «Урал-тау». Также была затронута тема модернизации всесезонного семейного курорта «Мраткино». Глава региона отметил, что с федеральной поддержкой он имеет все шансы войти в число крупнейших горнолыжных комплексов России.