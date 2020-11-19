Вяленая страусятина может стать региональным брендом Башкирии

Башкирское вяленое мясо страуса может стать региональным брендом и прославиться на всю страну. Он участвует в первом национальном конкурсе. Башкортостан – безусловный лидер по количеству поданных заявок, число которых достигло 26. В республиканском Министерстве сельского хозяйства указывают на особый вкус башкирских продуктов.

Альбина Янбекова с любовью ухаживает за страусами. В фермерском хозяйстве «Великолепный страус» Гафурийского района она работает с самого начала и уже изучила все особенности, привычки этих птиц.

Кормим дважды в день, помещение отапливаем, чтобы им тепло было, убираемся в выгульных зонах. Двери открываем, они выходят. Чистую воду постоянно меняем, посудки моем. Внутри здания убираемся два раза в день. Альбина Янбекова, работник КФХ «Великолепный страус»

Ферма работает и как контактный зоопарк, то есть экзотических птиц можно погладить, покормить, сделать фото. Здесь организуют экскурсии, угощают деликатесами: шашлыком, вяленой страусятиной или яичницей. Все желающие могут приобрести абсолютно эксклюзивные сувениры ручной работы. Уникальный для этих краев продукт – вяленое филе страуса из Башкортостана – будет представлен как региональный бренд.

Вяленая страусятина – это один из башкирских продуктов, который участвует в первом национальном конкурсе региональных брендов. Всего Башкортостан представил 26 наименований. Вице-премьер-министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов считает, что особенность всех продуктов – в их неповторимом вкусе.

У нас не просто качество, нам важны определенные вкусовые преимущества наших продуктов. Это наша природа, наши леса, луга, это генетика наших коров, пчел, лошадей. Это дает особый вкус, который затягивает на нашу территорию россиян и зарубежных гостей. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан