Вяленая страусятина может стать региональным брендом Башкирии

Башкирское вяленое мясо страуса может стать региональным брендом и прославиться на всю страну. Он участвует в первом национальном конкурсе. Башкортостан – безусловный лидер по количеству поданных заявок, число которых достигло 26. В республиканском Министерстве сельского хозяйства указывают на особый вкус башкирских продуктов.
Альбина Янбекова с любовью ухаживает за страусами. В фермерском хозяйстве «Великолепный страус» Гафурийского района она работает с самого начала и уже изучила все особенности, привычки этих птиц.
Ферма работает и как контактный зоопарк, то есть экзотических птиц можно погладить, покормить, сделать фото. Здесь организуют экскурсии, угощают деликатесами: шашлыком, вяленой страусятиной или яичницей. Все желающие могут приобрести абсолютно эксклюзивные сувениры ручной работы. Уникальный для этих краев продукт – вяленое филе страуса из Башкортостана – будет представлен как региональный бренд.
Вяленая страусятина – это один из башкирских продуктов, который участвует в первом национальном конкурсе региональных брендов. Всего Башкортостан представил 26 наименований. Вице-премьер-министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов считает, что особенность всех продуктов – в их неповторимом вкусе.
До 2 декабря любой пользователь интернета может отдать голос за того или иного претендента. Организовывает конкурс Минсельхоз России, который определит 8 финалистов и запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания. Кроме того, будет сформирована масштабная карта вкусов России. И башкирский оттенок там обязательно будет, если республиканские продукты наберут голоса. Все подробности на сайте russiantastes.ru.