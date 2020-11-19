«Ни туалета, ни отопления»: юных лыжников из Башкирии оставили без удобств

Вынуждены переодеваться на улице. Туймазинских лыжников оставили без элементарных удобств. Прежнее здание пустили под снос, а в новом нет раздевалок и отопления. В нашу редакцию обратились родители школьников.

За окном минус, но снега еще недостаточно, чтобы выходить на лыжню. Поэтому воспитанники туймазинской спортивной школы номер один отрабатывают физподготовку в спортзале. Хотя здесь температура воздуха тоже ниже ноля.

Специфика вообще наших тренировок, конечно, нам помещение нужно, теплое помещение нужно. Потому что мы зимой занимаемся именно на природе, на нашей лыжной трассе. После заходим в теплое помещение и заканчиваем, допустим, определенную работу. Лилия Каримова, тренер по лыжным гонкам

Это здание спортивной школе передали весной после того, как прежнее, где базировалась лыжная секция, пошло под снос. Но если раньше у юных спортсменов были хоть какие-то условия, то теперь ни теплых раздевалок, ни комнаты для хранения инвентаря, возмущаются родители.

Мы сюда пришли, посмотрели, мы были в шоке, потому что здесь нет воды, туалета также нет, нет отопления, и получается, мой ребенок приходит с занятий мокрый. Пробежал 6 километров, ему негде посушить ботинки, обсохнуть, выпить чаю. Алина Галимова

Лыжный спорт не поддерживается должным образом, говорят родители. А вот директор спортивной школы утверждает, что местные власти делают все, исходя из финансовых возможностей. Помещение муниципалитет выделил, а отсутствие теплых раздевалок и комнаты для хранения инвентаря – вопрос временный.

На данный момент происходит ремонт. Буквально неделю подпишется документ с «Газпромом» на подачу газа, и, соответственно, будет подано тепло. И на сегодняшний момент уже система водоснабжения и канализации уже проведена, газовые котлы установлены. Рим Хайруллин, директор детско-юношеской спортивной школы №1 Туймазинского района