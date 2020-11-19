«Ни туалета, ни отопления»: юных лыжников из Башкирии оставили без удобств

Вынуждены переодеваться на улице. Туймазинских лыжников оставили без элементарных удобств. Прежнее здание пустили под снос, а в новом нет раздевалок и отопления. В нашу редакцию обратились родители школьников.
За окном минус, но снега еще недостаточно, чтобы выходить на лыжню. Поэтому воспитанники туймазинской спортивной школы номер один отрабатывают физподготовку в спортзале. Хотя здесь температура воздуха тоже ниже ноля.
Это здание спортивной школе передали весной после того, как прежнее, где базировалась лыжная секция, пошло под снос. Но если раньше у юных спортсменов были хоть какие-то условия, то теперь ни теплых раздевалок, ни комнаты для хранения инвентаря, возмущаются родители.
Лыжный спорт не поддерживается должным образом, говорят родители. А вот директор спортивной школы утверждает, что местные власти делают все, исходя из финансовых возможностей. Помещение муниципалитет выделил, а отсутствие теплых раздевалок и комнаты для хранения инвентаря – вопрос временный.
Как только наладят подачу газа, строители закончат отделку первого этажа. Работы осталось примерно на неделю, говорит руководитель спортшколы. Возможно, сделают к тому моменту, как земля покроется плотным снегом, а пока решается вопрос с освещением трассы. Столбы по периметру уже установили.