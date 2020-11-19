В Уфе показали тренировку ХК «Кировец»

Камень, ножницы, бумага – так определяют состав в уфимском «Кировце». Шутить пока можно, потому как матчи всероссийских соревнований высшей лиги по хоккею с мячом для команды начнутся через месяц. Как все происходит на льду и в спортзале?

Супермотивированные и заряженные на победу на льду, перед камерой ребята робеют и даже стараются поскорее завершить упражнение. Последний сезон в хоккее с мячом остался незавершенным. Тогда матчи финального этапа прервали из-за всеобщего карантина. И только в сентябре команды возобновили тренировки.

Одно неосторожное движение – и можно получить травму. А потому тренер лично следит за каждым игроком в зале. Так, еще не начав выступать в чемпионате Высшей лиги в новом сезоне, команда уже успела потерять двух хоккеистов. Случилось это на тренировке. Но оба уже восстанавливаются. Капитан команды сломал руку и ходит в гипсе, а защитник Никита Зубрицкий успешно перенес операцию на плечо. Всего в «Кировце» шесть новых игроков и еще ни одного выхода на большой открытый лед.

Нам вообще все надо наработать. Мы еще ни разу на большом льду этой обновленной командой, у нас еще один игрок добавился. Поэтому мы еще ни разу не тренировались и не играли. Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»

На льду давно не катались. Большой лед с нетерпением. Так что там уже будет основная подготовка. Есть сюрпризы, так скажем. Нарабатываем связки и схемы. Так что все хорошо будет, я думаю. Артем Глюзо, полузащитник ХК «Кировец»

Он выделяется из общей массы игроков. Никита Королев еще не получил игровую майку. Он здесь с понедельника. Другой новичок, Алексей Воробьев, уже успел влиться в коллектив, которому еще недавно с завидным постоянством сам забивал голы. Смена спортивной прописки для него привычное дело: он выступал в Финляндии, а в России «Кировец» – его четвертый клуб.

Первоуральский я, сам с Первоуральска. Тот сезон провел в «Уральском трубнике», Свердловске. Так что для меня это привычное дело – менять прописку, потому что разные клубы. Алексей Воробьев, полузащитник ХК «Кировец»