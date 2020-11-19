В Уфе показали тренировку ХК «Кировец»

Камень, ножницы, бумага – так определяют состав в уфимском «Кировце». Шутить пока можно, потому как матчи всероссийских соревнований высшей лиги по хоккею с мячом для команды начнутся через месяц. Как все происходит на льду и в спортзале?
Супермотивированные и заряженные на победу на льду, перед камерой ребята робеют и даже стараются поскорее завершить упражнение. Последний сезон в хоккее с мячом остался незавершенным. Тогда матчи финального этапа прервали из-за всеобщего карантина. И только в сентябре команды возобновили тренировки.
Одно неосторожное движение – и можно получить травму. А потому тренер лично следит за каждым игроком в зале. Так, еще не начав выступать в чемпионате Высшей лиги в новом сезоне, команда уже успела потерять двух хоккеистов. Случилось это на тренировке. Но оба уже восстанавливаются. Капитан команды сломал руку и ходит в гипсе, а защитник Никита Зубрицкий успешно перенес операцию на плечо. Всего в «Кировце» шесть новых игроков и еще ни одного выхода на большой открытый лед.
Он выделяется из общей массы игроков. Никита Королев еще не получил игровую майку. Он здесь с понедельника. Другой новичок, Алексей Воробьев, уже успел влиться в коллектив, которому еще недавно с завидным постоянством сам забивал голы. Смена спортивной прописки для него привычное дело: он выступал в Финляндии, а в России «Кировец» – его четвертый клуб.
«Камень, ножницы, бумага» за место в стартовом составе. Это видео с последнего дня тренировки команды «Кировец» на малом льду «Уфа-Арены». Уже следующую коллектив проведет на стадионе «Динамо» под открытым небом. Всю последнюю неделю там велась работа по заливке льда и нанесению разметки. Первый матч уфимцы проведут здесь 19 декабря. За этот месяц подготовки нужно снова привыкнуть к размерам поля, скоростям и отработать тактические схемы.