В Башкирии до конца года появятся ещё 20 новых ФАПов

До конца года в республике откроются еще 20 новых ФАПов. Всего с января в Башкортостане заработали 74 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Их возвели по типовому проекту за несколько дней и оснастили всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью.

Один из ФАПов открылся в деревне Дмитриевка Чишминского района. Теперь принимать пациентов медикам стало комфортнее.

Холодно было, приходилось печки дополнительные ставить. Как сюда перешла, так в рай попала. Вот на пенсию вышла, как бы сказать, заново жить начала. Еще больше хочется работать, энергия какая то появилась. Спасибо хочется сказать.

Филюза Валиева, фельдшер

Такой же ФАП появился и в деревне Игнатовка Чишминского района. По словам местных властей, от внимательности и профессионализма специалистов первичного звена зависит здоровье жителей республики. Поэтому в регионе создаются хорошие условия для работы фельдшеров.

ФАП появился 14 октября. Мы переехали сюда, мне ФАП очень нравится, очень тепло. Со всеми удобствами – и канализация есть, и вода есть. 

Роза Туктарова, фельдшер