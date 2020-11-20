В Башкирии до конца года появятся ещё 20 новых ФАПов

До конца года в республике откроются еще 20 новых ФАПов. Всего с января в Башкортостане заработали 74 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Их возвели по типовому проекту за несколько дней и оснастили всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью.
Один из ФАПов открылся в деревне Дмитриевка Чишминского района. Теперь принимать пациентов медикам стало комфортнее.
Такой же ФАП появился и в деревне Игнатовка Чишминского района. По словам местных властей, от внимательности и профессионализма специалистов первичного звена зависит здоровье жителей республики. Поэтому в регионе создаются хорошие условия для работы фельдшеров.