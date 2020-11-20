В Башкирии до конца года появятся ещё 20 новых ФАПов

Холодно было, приходилось печки дополнительные ставить. Как сюда перешла, так в рай попала. Вот на пенсию вышла, как бы сказать, заново жить начала. Еще больше хочется работать, энергия какая то появилась. Спасибо хочется сказать.

Филюза Валиева, фельдшер