Компания «СИБУР» передала больницам Башкирии маски и противочумные костюмы

18-ой больнице в Уфе предприятие передало 500 защитных костюмов. Всего же у врачей, которые работают в «красной зоне» ковид-госпиталя, за одну смену уходит 250 защитных костюмов. В медицинском учреждении есть запас средств индивидуальной защиты на семь дней вперед. Теперь благодаря поддержке он пополнился.