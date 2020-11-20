Компания «СИБУР» передала больницам Башкирии маски и противочумные костюмы

Запасы пополнились. 2,5 тысячи противочумных костюмов, медицинские маски и средства индивидуальной защиты. Такую поддержку с начала пандемии оказала больницам республики компания«СИБУР».
18-ой больнице в Уфе предприятие передало 500 защитных костюмов. Всего же у врачей, которые работают в «красной зоне» ковид-госпиталя, за одну смену уходит 250 защитных костюмов. В медицинском учреждении есть запас средств индивидуальной защиты на семь дней вперед. Теперь благодаря поддержке он пополнился.
Также благотворительную помощь в виде эпидемиологических комплектов, защитных медицинских масок и защитных очков доставили в Благовещенскую центральную районную больницу.