В Башкирии открылась выставка «Победим коронавирус вместе»

Творчество против пандемии. В музее села Кушнаренково открылась выставка «Победим коронавирус вместе». Картины отражают нынешние реалии, отсюда и соответствующие названия: «Фрукты в изоляции», «Тени сгущаются», «Спасибо врачам», «Стул. Сидим дома».

Работы представили мастера из Уфы, Москвы и Благовещенска. Через картины авторы выражали благодарность медикам, волонтёрам и всем, кто борется с инфекцией. Автором проекта является член творческого Союза художников Республики Башкортостан Нина Сайкина. Картины, представленные на выставке, выполнены мастерами в различных жанрах.