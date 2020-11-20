В Уфе социальную рекламу с куницей посчитали опасной

Создатели известной рекламы с дерзкой куницей в Уфе пожаловались на местные власти. Представители власти посчитали социальную рекламу с символом города опасной.

Представители рекламного агентства, рассказали, что их куницу, которая создавалась на добровольной основе и с самыми благими намерениями, назвали «угрозой для города». При чем как именно реклама угрожает городу – не ясно.

Наша социалка была не для галочки и не для отчета. Она создавалась для людей. Поэтому и появилась дерзкая куница — живое олицетворение герба Уфы. В 2020 году «Дерзкая куница» вошла в топ лучших дизайн-инициатив России, в 2019 году наш проект был удостоен почетной грамоты и знака отличия лично из рук мэра Уфы Ульфата Мустафина! Однако всё поменялось. И представители МКУ «Управление наружной рекламы и информации» сообщили нам, что такая социалка городу больше не нужна. Она представляет опасность для вас, и куница больше не появится в Уфе. Мы, конечно, ничего не поняли из невнятных пояснений. В чём тут опасность? Для кого?

представители рекламного агентства 

«Дерзкая куница», удостоенная признания и общественности, и власти, призывала жителей и гостей города к здоровому образу жизни, трезвому поведению на дорогах, бережному отношению к природе и окружающей среде. Теперь весёлый маскот может пропасть с билбордов города.

Фото: martenmarketing