В Уфе социальную рекламу с куницей посчитали опасной

Создатели известной рекламы с дерзкой куницей в Уфе пожаловались на местные власти. Представители власти посчитали социальную рекламу с символом города опасной.
Представители рекламного агентства, рассказали, что их куницу, которая создавалась на добровольной основе и с самыми благими намерениями, назвали «угрозой для города». При чем как именно реклама угрожает городу – не ясно.
«Дерзкая куница», удостоенная признания и общественности, и власти, призывала жителей и гостей города к здоровому образу жизни, трезвому поведению на дорогах, бережному отношению к природе и окружающей среде. Теперь весёлый маскот может пропасть с билбордов города.
Фото: martenmarketing