В Башкирии заметили следы проснувшегося медведя

В национальном парке «Башкирия» один из медведей не погрузился в зимнюю спячку. Инспекторы обнаружили следы мишки на горе Таллы в Нугуше. Об этом рассказали представители парка.

Мишка бродил по снегу ещё на прошлой неделе. Несмотря на то, что остальные медведи уже разбрелись по берлогам, один из них задержался «из-за бессонницы». Обычно животные уходят в спячку в конце октября – начале ноября. Но у некоторых особей зимний сон наступает позже из-за особенностей аппетита.