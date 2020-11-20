В Башкирии заметили следы проснувшегося медведя

В национальном парке «Башкирия» один из медведей не погрузился в зимнюю спячку. Инспекторы обнаружили следы мишки на горе Таллы в Нугуше. Об этом рассказали представители парка.

Мишка бродил по снегу ещё на прошлой неделе. Несмотря на то, что остальные медведи уже разбрелись по берлогам, один из них задержался «из-за бессонницы». Обычно животные уходят в спячку в конце октября – начале ноября. Но у некоторых особей зимний сон наступает позже из-за особенностей аппетита.

Кто-то просто любит покушать и до последнего бродит в поисках пищи. Опасность представляет медведь-шатун, который не успел накопить достаточно жира и продолжает искать пропитание из-за болезни или раны всю зиму. С ним встреча может закончиться трагично.

представители национального парка «Башкирия»

Видео: национальный парк «Башкирия».