В Башкирии увеличилось число смертей от коронавируса

За сутки в Башкирии зарегистрировано еще два летальных случая от covid-19. Цифры опубликованы на стопкоронавирус.рф.
Как сообщили в федеральном оперативном штабе, число смертей от коронавируса, по состоянию на 20 ноября, составляет 73 факта.
Число заболевших же за сутки увеличилось на 124. Общее количество зараженных стремительно приближается к отметки в 113 тысяч человек и на сегодняшний день составляет 12 933 случая инфицирования.
Выздоровело 11 320 пациентов, говорится на сайте. Это число увеличилось на 45 человек по сравнению с прошедшими 24 часами.