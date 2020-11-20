В Башкирии увеличилось число смертей от коронавируса

За сутки в Башкирии зарегистрировано еще два летальных случая от covid-19. Цифры опубликованы на стопкоронавирус.рф.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, число смертей от коронавируса, по состоянию на 20 ноября, составляет 73 факта.

Число заболевших же за сутки увеличилось на 124. Общее количество зараженных стремительно приближается к отметки в 113 тысяч человек и на сегодняшний день составляет 12 933 случая инфицирования.