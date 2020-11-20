В Совфеде обсудили возможности создания третьего регионального мультиплекса

В период пандемии стало очевидно, что очень тяжелая экономическая ситуация на муниципальном и региональном телевидении. Им сегодня как никогда нужна государственная поддержка. Для БСТ, как и для всех региональных каналов, очень важна тема мультиплекса.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного собрания Республики Башкортостан