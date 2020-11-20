В Совфеде обсудили возможности создания третьего регионального мультиплекса

Региональные каналы могут войти в состав нового мультиплекса. БСТ, возможно, в скором времени будет в наборе телевизионных и радиовещательных каналов, передаваемых по одному цифровому каналу. В Совете Федерации обсудили проблемы регионального и муниципального телевидения после перехода федеральных телеканалов на цифровое вещание.
Напомним, на цифровое вещание Башкортостан перешел 14 октября прошлого года. На территории республики была установлена самая большая сеть передатчиков в европейской части России.