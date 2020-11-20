В Совфеде обсудили возможности создания третьего регионального мультиплекса

Региональные каналы могут войти в состав нового мультиплекса. БСТ, возможно, в скором времени будет в наборе телевизионных и радиовещательных каналов, передаваемых по одному цифровому каналу. В Совете Федерации обсудили проблемы регионального и муниципального телевидения после перехода федеральных телеканалов на цифровое вещание.

Напомним, на цифровое вещание Башкортостан перешел 14 октября прошлого года. На территории республики была установлена самая большая сеть передатчиков в европейской части России.

В период пандемии стало очевидно, что очень тяжелая экономическая ситуация на муниципальном и региональном телевидении. Им сегодня как никогда нужна государственная поддержка. Для БСТ, как и для всех региональных каналов, очень важна тема мультиплекса. 

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного собрания Республики Башкортостан