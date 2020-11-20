В микрорайоне Уфы появится новый парк

В Уфе в микрорайоне «Южный» идёт строительство нового парка. Об этом сообщили представители уфимской мэрии. На данный момент завершается первый этап строительства.

В парке выполняются работы по внутренней отделке кафе, также монтируется наружное освещение и сооружаются фонтаны. Все инженерные коммуникации на территории будущего парка уже проведены. В парке будет сцена и малые архитектурные формы.

Конечно, на территории парка планируются несколько спортивных и игровых зон. На спортплощадках также будут установлены тренажеры, а недалеко от них будет организована зона отдыха. Строительство планируется завершить уже в 2021 году.