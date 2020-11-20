В Башкирии подростки сделали подкоп и ограбили магазин

В Кушнаренковском районе были установлены личность хитрых грабителей. Четверо молодых людей ограбили небольшую торговую точку. Для этого они сделали настоящий подкоп.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, инцидент произошёл в селе Каратяки. В полицию обратилась 57-летняя предпринимательница, которая заявила, что из её магазина украли 30 тысяч рублей, пиво и продукты.

Правоохранители не заметили на месте преступления взлома. Тогда полицейские осмотрели территорию и заметили подкоп, который тщательно замаскирован. Оказалось, в преступлении замешаны 23-летний и 19-летний друзья, которые привлекли себе на помощь двух 13-летних школьников. Вчетвером бравые грабители сделали подкоп с помощью лопаты, топора и лома. Самого маленького из команды грабители отправили внутрь – он с лёгкостью пробрался в магазин и украл деньги и продукты.

Ребята разделили украденные деньги на четверых. При чём большая часть досталась младшему воришке, который, по словам подростков, «сделал большую часть работы». Украденное пиво они выпили на окраине деревни, а после просто разошлись по домам.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают вариант привлечения старших грабителей к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступление.