В Башкирии перенесли дату написания итогового сочинения для 11-х классов

В России перенесли даты написания итогового сочинения для 11-х классов. Информация об этом появилась на сайте Рособрнадзора. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в регионах страны.
Ранее учащиеся выпускных классов писали сочинение в декабре. Так, в 2020 году экзамен был запланирован на 2 декабря.
Также изменился формат проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов.
Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года.