В Башкирии заработал телеграм-канал штаба по борьбе с коронавирусом

Канал предоставляет оперативную, актуальную и достоверную информацию о коронавирусе в Башкирии. Можно получить информацию не только о количестве заболевших, но и о мерах поддержки граждан и бизнеса во время пандемии. Также на канале публикуется информация о вводимых и снимаемых ограничениях, а также ссылки на актуальные нормативно-правовые акты.