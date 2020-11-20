В Башкирии заработал телеграм-канал штаба по борьбе с коронавирусом

В Башкирии заработал официальный телеграм-канал антикоронавирусного штаба. Тема данного канала – коронавирусная инфекция и борьба с ней.
Телеграм-канал получил название «Оперштаб Башкирии». Его ведут специалисты оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Напомним, антикоронавирусный штаб в регионе возглавляет Радий Хабиров.
Канал предоставляет оперативную, актуальную и достоверную информацию о коронавирусе в Башкирии. Можно получить информацию не только о количестве заболевших, но и о мерах поддержки граждан и бизнеса во время пандемии. Также на канале публикуется информация о вводимых и снимаемых ограничениях, а также ссылки на актуальные нормативно-правовые акты.