Новый ковид-центр в Стерлитамаке готовят к сдаче

Сейчас на объекте идет завершение монтажа систем отопления, вентиляции и водоснабжения по всем корпусам будущей больницы. В инфекционном центре будет работать хирургическое отделение, где врачи смогут проводить операции пациентам с COVID-19 и другими инфекциями.

В состав центра также войдут акушерско-гинекологический блок, приемно-диагностическое отделение, бактериологическая лаборатория и аптека. У больницы будет своя станция подготовки медицинских газов и кислорода, очистные сооружения и станция дезинфекции автотранспорта. Сдача нового ковид-госпиталя планируется 1 декабря.

Работает в две смены порядка 700 человек на объекте. Количество техники и количество работы с каждым днем пребывает и увеличивается. Полных ходом идет монтаж кровельных панелей по основным корпусам, ведутся работы по монтажу перегородок внутренних стен.

Руслан Латыпов, начальник участка строительства
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