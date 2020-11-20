Новый ковид-центр в Стерлитамаке готовят к сдаче

Сейчас на объекте идет завершение монтажа систем отопления, вентиляции и водоснабжения по всем корпусам будущей больницы. В инфекционном центре будет работать хирургическое отделение, где врачи смогут проводить операции пациентам с COVID-19 и другими инфекциями.