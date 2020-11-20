Сотрудники администрации Уфы сдали антиковидную плазму

Администрация Уфы сдала кровь для переливания больным коронавирусом. Таким образом чиновники поддержали акцию «Вместе против COVID-19». Донорами сдали те, кто перенёс страшную инфекцию.
Специалисты отмечают, что переливание плазмы крови с антителами – один из эффективных методов лечения пациентов с вирусом. Донором может стать совершеннолетний человек до 55 лет, переболевший коронавирусом. Сдать плазму можно не ранее, чем через две недели после выписки из стационара или получения выписки при лечении на дому. Заранее необходимо записаться, позвонив в Республиканскую станцию переливания крови.
Сейчас, по словам специалистов, Республиканская станция переливания крови в Башкортостане находится на втором месте в России по заготовке антиковидной плазмы крови. На данный момент помощь получили около двух тысяч пациентов.