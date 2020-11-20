Сотрудники администрации Уфы сдали антиковидную плазму

Специалисты отмечают, что переливание плазмы крови с антителами – один из эффективных методов лечения пациентов с вирусом. Донором может стать совершеннолетний человек до 55 лет, переболевший коронавирусом. Сдать плазму можно не ранее, чем через две недели после выписки из стационара или получения выписки при лечении на дому. Заранее необходимо записаться, позвонив в Республиканскую станцию переливания крови.