«Единая Россия» приостановила членство в партии главы Кушнаренковского района

С главы Кушнаренковского района сняли полномочия секретаря районного отделения «Единой России». Кроме того, региональный политсовет партии приостановил членство в ней Руслана Гизатуллина.
Напомним, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в прошлом году Гизатуллин сдал компании в аренду 145 га сельхозземли возле села Первушино. Через какое-то время участок по заниженной стоимости был продан той же фирме.
Таким образом муниципальному бюджету был нанесен ущерб почти в 3 млн руб. Глава района заявил о своей непричастности к делу. Гизатуллин утверждает, что продажу участка одобрила земельная комиссия, а торги готовил и проводил комитет по управлению собственностью Минземимущества Башкирии.