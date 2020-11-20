«Единая Россия» приостановила членство в партии главы Кушнаренковского района

С главы Кушнаренковского района сняли полномочия секретаря районного отделения «Единой России». Кроме того, региональный политсовет партии приостановил членство в ней Руслана Гизатуллина.

Напомним, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в прошлом году Гизатуллин сдал компании в аренду 145 га сельхозземли возле села Первушино. Через какое-то время участок по заниженной стоимости был продан той же фирме.