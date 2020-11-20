В Башкирии без вести пропала 35-летняя Лилия Кашапова

В Башкирии разыскивается 35-летняя Лилия Кашапова из села Кандры. Ориентировка на женщину опубликовал региональный Следственный комитет. По их данным, жительница города бесследно исчезла год назад а августе при странных обстоятельствах.
В последний раз Лилию видели на территории автомойки «Мегаполис», расположенной в селе Субханкулово Туймазинского района. Затем женщина направилась в сторону остановки общественного транспорта, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 171 см, на вид худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлые, прямые, нос прямой, глаза темные.
На момент исчезновения была одета в куртку бежевого цвета, черные джинсы, белую кофту и кроссовки темно-синего цвета, с собой имела коричневую сумку.