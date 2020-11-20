В Уфе упавшая стена повредила автомобиль

Сегодня, 20 ноября, в Уфе зафиксировано чрезвычайное происшествие. Около четырёх часов дня с фасада дома по улице Аксакова обвалилась облицовка стены. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

С фасада стены частично слетела облицовка. Часть попала на рядом стоящий автомобиль «Фольксваген Поло». На вместо инцидента прибыли сотрудники УГЗ и организации, обслуживающей дом.

Управляющая компания выставит ограждение в этой части дома. К счастью, пострадавших в инциденте нет. Причину случившегося предстоит установить.