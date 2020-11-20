В Башкирии за сутки скончались две пациентки с коронавирусом

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало об эпидемиологической обстановке в регионе. Так, стало известно, что за последние сутки зарегистрировано ещё 124 новых пациента с подтвержденным COVID-19.

Количество летальных исходов также увеличилось. Было зарегистрировано две смерти пациентов с коронавирусом. Скончались две женщины из Уфы 53 и 52 лет.

У первой пациентки были выявлены такие сопутствующие заболевания, как хронический обструктивный бронхит, морбидное ожирение, атеросклероз аорты 3 степени, 3 стадии, ишемическая болезнь сердца.

У второй погибшей пациентки были выявлены острые остаточные явления сочетанной травмы, которую она получила ещё в 2017 году, сотрясения головного мозга, ушиба шейного отдела позвоночника, верхний смешанный парапарез, центральная параплегия в ногах, анестезия всех видов чувствительности по проводниковому типу Th4.