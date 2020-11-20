В Башкирии в садовом домике нашли тело 81-летнего мужчины

Сегодня, 20 ноября, в Салаватском районе произошёл смертельный пожар. Возгорание зафиксировано в садовом домике в селе Малояз. О произошедшем сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщение о возгорании поступило от очевидцев в 12:59. На место происшествия срочно прибыли сотрудники экстренных служб. Уже к 13:11 огонь был полностью ликвидирован.

Во время осмотра сгоревшей территории было найдено тело 81-летнего пенсионера. Причина случившегося неизвестная – её предстоит установить дознавателю МЧС РФ.