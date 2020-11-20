В Башкирии 15-летний подросток угнал три машины

63-летний житель Межгорья стал жертвой автоугонщика. Мужчина обратился в полицию и сообщил о том, что за рулем его автомобиля находится неизвестный подросток. Пенсионер попытался удержать юношу до приезда оперативников, однако ему удалось скрыться.
Потерпевший рассказал, что разгружал свою вещи около дома, а ключи забыл в багажнике. Вскоре оперативники задержали злоумышленника по горячим следам. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, им оказался 15-летний подросток.
В отношении подростка правоохранители возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.