В Башкирии 15-летний подросток угнал три машины

63-летний житель Межгорья стал жертвой автоугонщика. Мужчина обратился в полицию и сообщил о том, что за рулем его автомобиля находится неизвестный подросток. Пенсионер попытался удержать юношу до приезда оперативников, однако ему удалось скрыться.