В Башкирии 15-летний подросток угнал три машины

63-летний житель Межгорья стал жертвой автоугонщика. Мужчина обратился в полицию и сообщил о том, что за рулем его автомобиля находится неизвестный подросток. Пенсионер попытался удержать юношу до приезда оперативников, однако ему удалось скрыться.

Потерпевший рассказал, что разгружал свою вещи около дома, а ключи забыл в багажнике. Вскоре оперативники задержали злоумышленника по горячим следам. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, им оказался 15-летний подросток.

С октября парень угнал сразу две машины: одну из Белорецкого района, другую в Межгорье. Находясь под следствием, подозреваемый не остановился. Проходя мимо дома пенсионера, он увидел припаркованную машину и забрал ключи из багажника. Вечером следующего дня он угнал автомобиль.

пресс-служба МВД по Башкирии

В отношении подростка правоохранители возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.