В Башкирии мужчина «кинул» пенсионеров на 89 млн рублей

В Стерлитамаке началось оглашение приговора руководителю финансовой пирамиды «Алтын Капитал». Кирилл Белоносов обвиняется по двум статьям уголовного кодекса: мошенничество в особо крупном размере и легализация незаконно приобретенного дохода. Пострадавшими от деятельности его компании признаны 450 человек, общая сумма ущерба – 89 млн рублей. Это деньги, которые они вложили в так называемое коммандитное товарищество, т.е. товарищество на вере.

В зале судебного заседания сплошь пенсионеры. Именно пожилые люди были основными вкладчиками компании «Алтын Капитал». Многие признаются: несли в финансовую организацию свои «гробовые». Среди присутствующих есть те, кто доверил пирамиде от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов.

Я вложил 725 тысяч. Правда, я получал несколько раз проценты. Женщина одна умерла, сейчас по доверенности пытаются вернуть. Есть, кто ослеп, стал инвалидом. Владимир Филимонов, пострадавший

Новых клиентов в компанию завлекали громкими слоганами и хорошей рекламой. Кстати, зачастую в кадре мелькали именно люди старшего возраста. Пенсионерам обещали хороший доход: до 40% от суммы вкладов и возможность путешествовать на полученную прибыль.

Раз по телевизору показывают, думала, надежно. Деньги всегда нужны, у меня ребенок – инвалид. Тансылу Даутова, пострадавшая

А они и верили. В организации даже выдавали бумажку, якобы все вложенные средства до 5 млн рублей застрахованы в некой фирме «Держава». На деле эта компания страхованием и не занималась.

Зачем вы это сейчас делаете, ну какая пирамида? И почему пострадавшие, а сколько людей получали доход от этого, делали перевклады? Сейчас все пострадавшими прикинулись и отлично. Кирилл Белоносов, подсудимый, экс-управляющий микрофинансовой организацией

Организатор Кирилл Белоносов до последнего заявлял, что сам стал пострадавшим. Причем финансовой пирамидой созданное им товарищество он не считает. Мол, вся прибыль должна была идти от деятельности организованных им же ломбардов. Однако в ходе следствия удалось доказать, что людям выплачивались проценты именно за счёт появления новых членов кооператива.

Ломбардная деятельность не обеспечивала тот процент, который обещали вкладчикам. В ходе следствия установлено, что руководитель, являясь учредителем МФО «Алтын Капитал», обманом похитил у 450 граждан более 88 млн рублей. Айрат Фаварисов, помощник прокурора г. Стерлитамака

Сумма долга возрастала по мере появления новых вкладов. Полученные финансы Белоносов направлял на другие подконтрольные ему предприятия, а на оставшиеся суммы открывал новые офисы «Алтын Капитал».

Зашел, что за новая организация, мошенники? Да нет, что вы, мы с ломбардом работаем. Спросил лицензию, сказали, на руки не дают. В общем, я клюнул. Думал, на год я успею, но увы, не успел. Александр Онищенко, пострадавший

Любопытно, что со всех участников кооператива даже брали символические членские взносы в 10 рублей. В ходе следствия у Белоносова арестовали принадлежащие ему машину, квартиру и счета – все имущество максимум на 20 млн рублей. После суда его, скорее всего, отправят на реализацию.