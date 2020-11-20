В Башкирии мужчина «кинул» пенсионеров на 89 млн рублей

В Стерлитамаке началось оглашение приговора руководителю финансовой пирамиды «Алтын Капитал». Кирилл Белоносов обвиняется по двум статьям уголовного кодекса: мошенничество в особо крупном размере и легализация незаконно приобретенного дохода. Пострадавшими от деятельности его компании признаны 450 человек, общая сумма ущерба – 89 млн рублей. Это деньги, которые они вложили в так называемое коммандитное товарищество, т.е. товарищество на вере.
В зале судебного заседания сплошь пенсионеры. Именно пожилые люди были основными вкладчиками компании «Алтын Капитал». Многие признаются: несли в финансовую организацию свои «гробовые». Среди присутствующих есть те, кто доверил пирамиде от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов.
Новых клиентов в компанию завлекали громкими слоганами и хорошей рекламой. Кстати, зачастую в кадре мелькали именно люди старшего возраста. Пенсионерам обещали хороший доход: до 40% от суммы вкладов и возможность путешествовать на полученную прибыль.
А они и верили. В организации даже выдавали бумажку, якобы все вложенные средства до 5 млн рублей застрахованы в некой фирме «Держава». На деле эта компания страхованием и не занималась.
Организатор Кирилл Белоносов до последнего заявлял, что сам стал пострадавшим. Причем финансовой пирамидой созданное им товарищество он не считает. Мол, вся прибыль должна была идти от деятельности организованных им же ломбардов. Однако в ходе следствия удалось доказать, что людям выплачивались проценты именно за счёт появления новых членов кооператива.
Сумма долга возрастала по мере появления новых вкладов. Полученные финансы Белоносов направлял на другие подконтрольные ему предприятия, а на оставшиеся суммы открывал новые офисы «Алтын Капитал».
Любопытно, что со всех участников кооператива даже брали символические членские взносы в 10 рублей. В ходе следствия у Белоносова арестовали принадлежащие ему машину, квартиру и счета – все имущество максимум на 20 млн рублей. После суда его, скорее всего, отправят на реализацию.
Уголовное дело командитного товарищества «Алтын Капитал» составило 160 томов. Судья зачитывает материал по каждому из 450 пострадавших, попавших в эту финансовую организацию. На оглашение всего приговора уйдет 3 дня. Бывшему управляющему этой пирамиды грозит до 9 лет лишения свободы.