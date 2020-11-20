В Башкирии пенсионер 60 лет не может доказать, что не совершал убийство

Один против системы. Пенсионер из Миякинского района продолжает пытаться добиваться справедливости и отмены в отношении себя приговора 60-летней давности. Тогда его обвинили в покушении на убийство троих человек и дали 15 лет тюрьмы, из которых 13 он отсидел.

После следователи доказали, что свидетели давали ложные показания, а потом и вовсе настоящий виновник сознался в совершении преступления. Однако оправдательного приговора Фатхулле Исхакову не удается получить и по сей день.

В прошлом году Верховный суд республики  рассматривал жалобу на постановление прокурора, его даже отменили, но приговор остался в силе. Теперь закон изменился, и по первой инстанции пересмотр дела возможен в районном суде. И Стерлибашевский районный  суд сегодня рассмотрел жалобу пенсионера. Судья приняла точно такое же решение, что и Верховный суд ровно год назад.

Адвокаты Исхакова уверены, что аппарат суда и прокуратура так и будут тянуть эту нить бесконечно. Между тем юристы не собираются сдаваться. Ведь Фатхулла Исхаков может стать первым реабилитировавшимся человеком за всю историю отечественного права.

То постановление, которое было отменено, было вынесено тут же, через неделю, слово в слово перепечатано. То есть ни о каком устранении нарушения речи не идет. Нет никакой ответственности.

Александр Войцех, адвокат Фатхуллы Исхакова