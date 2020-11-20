В Башкирии пенсионер 60 лет не может доказать, что не совершал убийство

Один против системы. Пенсионер из Миякинского района продолжает пытаться добиваться справедливости и отмены в отношении себя приговора 60-летней давности. Тогда его обвинили в покушении на убийство троих человек и дали 15 лет тюрьмы, из которых 13 он отсидел.

После следователи доказали, что свидетели давали ложные показания, а потом и вовсе настоящий виновник сознался в совершении преступления. Однако оправдательного приговора Фатхулле Исхакову не удается получить и по сей день.

В прошлом году Верховный суд республики рассматривал жалобу на постановление прокурора, его даже отменили, но приговор остался в силе. Теперь закон изменился, и по первой инстанции пересмотр дела возможен в районном суде. И Стерлибашевский районный суд сегодня рассмотрел жалобу пенсионера. Судья приняла точно такое же решение, что и Верховный суд ровно год назад.

Адвокаты Исхакова уверены, что аппарат суда и прокуратура так и будут тянуть эту нить бесконечно. Между тем юристы не собираются сдаваться. Ведь Фатхулла Исхаков может стать первым реабилитировавшимся человеком за всю историю отечественного права.