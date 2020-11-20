В Уфе проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

В Башкортостане продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. На этот раз на проверку выехали представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства совместно с ГИБДД и администрацией Уфы. Проверяли общественный транспорт.

Нарушений практически не было. За два часа рейда был составлен всего один протокол. Напомним, в общественном транспорте как пассажиры, так и водители должны быть в масках. Нарушение масочного режима грозит штрафом. Рейды по проверке общественного транспорта продолжатся.